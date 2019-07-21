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21 июля 201920:51 Ольга Скабеева, Евгений Поддубный

Российские С-400 в Турции: Трамп в панике, Вашингтон в истерике

EPA

Америка надоела. США против, но Германия тянет "Северный поток-2". США против, но Франция торгует с Ираном. США против, но в этот четверг в Турции приземлился уже 15-й самолет Минобороны РФ с С-400 на борту. Зенитно-ракетные комплексы способны отразить любые воздушно-космические атаки. При этом наша система — совершеннейшая, и у России есть С-500.

Бунт против мирового жандарма

оставки строго по графику, как в контракте. "Триумф" (так называется экспортная версия комплекса) России — головная боль США. В Вашингтоне — истерика. Госдеп обещает санкции в соответствии с законом о противодействии противникам США. Представьте себе, есть и такой. Турции неожиданно наплевать. Дональд Трамп заявил, что Пентагон прекращает поставки новейших истребителей F-35, отказывается от программы их совместного с Турцией производства. Если Белый дом примет решение окончательно, то это первый системный сбой в, кажется, стройном альянсе НАТО.

Российские С-400 уже есть в Китае. Контракт почти на 5,5 миллиарда долларов подписан с Индией. С Саудовской Аравией сроки и сумма держатся в строгом секрете. Переговоры ведутся с Катаром. Интерес проявляют Вьетнам, Индонезия, Египет, Марокко, Иран, Ирак, Бахрейн, который, кстати, на неделе сообщил, что инвестирует полмиллиарда евро еще и в Крым. 

- Как на Россию влияет конфронтация между США и Ираном? – спрашивает Владимира Путина Оливер Стоун.

- Нас это очень беспокоит, потому что это происходит вблизи наших границ, — отвечает президент. — Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения. Все это не может не беспокоить, поэтому мы приветствовали бы любое движение вперед навстречу друг другу между США и Ираном. Простое нагнетание обстановки никому на пользу не пойдет. Мне кажется, и самим Соединенным Штатам. Это только на первый взгляд будут одни плюсы, но будут и минусы. Надо посчитать, сколько плюсов, сколько минусов.

- Кажется, что вы в куда худшем настроении, нежели когда мы в прошлый раз с вами говорили?

- В прошлый раз не было такой ситуации вокруг Ирана.

Главный враг сейчас — Тегеран. Администрация Трампа действует по методичке отцов-основателей: угрозы, давление, санкции или война. На этой неделе Иран задержал иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе. 12 человек на борту, есть и россияне. В Корпусе Стражей Исламской революции заявили, что корабль перевозил контрабандное топливо.

Глубоко ночью в пятницу Иран захватил еще и британский танкер. И снова по версии Ирана — грубое нарушение. Очевидно, что Тегеран действует крайне жестко, но разве жестче, чем тот же Вашингтон или Лондон?

Сила против силы. Или, как раньше у нас говорили, против лома нет приема, если нет другого лома. В начале июля в Гибралтаре был захвачен танкер, который вез нефть в санкционную Сирию — нефть оказалась иранской. Тегеран счел захват незаконным, но это мало кого тогда впечатлило. Иран обещал немедленно отомстить и фактически сдержал свое обещание. Тегерану надоело бояться. Иран использует силу, и Трамп неожиданно уступил: Вашингтон объявляет о готовности к переговорам безо всяких условий. Примеров американского беспредела не счесть: в современном мире давным-давно сброшены маски, в основе всего — лобовой интерес.

Требование экстрадировать украинского олигарха Фирташа из Австрии в США — при том что Фирташ никогда не был в Америке, но слишком нужны сейчас Вашингтону его показания по старым контрактам России. Американские претензии к основателю WikiLeaks Ассанжу поставили в неудобное положение сразу несколько стран. Среди заложников — российский предприниматель Виктор Бут, летчик Константин Ярошенко, активистка Мария Бутина. Так лихо американцы не вели себя даже во время холодной войны.

Единственный способ выжить, спастись и заставить с тобой считаться — это активно вооружаться. Самая красноречивая здесь цитата принадлежит Аль Капоне: "Доброе слово и хороший револьвер действуют лучше, чем просто доброе слово".

Где же слова о царстве справедливости и всеобщего гуманизма? Их американцы демонстративно забыли. Последние пять лет оружие закупают Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия, Алжир и, конечно, Китай. Пекин при этом входит в пятерку крупнейших продавцов вооружений. Первое место по экспорту — США. Россия — на втором. Но если сравнить военные бюджеты, то расходы американского Пентагона в 15 раз превышают расходы Москвы. И это объясняет мигрени, которые вызвали наши "Триумфы".

Эфир CNN: "Сегодня Путин срывает джекпот в военной сфере и оставляет США не у дел — новейшие российские зенитные комплексы С-400 прибыли на землю важнейшего союзника Америки — Турции. США всерьез обеспокоены: если российские комплексы будут работать вместе с американскими истребителями F-35, то секреты этих самолетов могут попасть не в те руки. Продажей Турции С-400 Владимир Путин в очередной раз пытается подорвать американское влияние и вбить клин между Америкой и ее друзьями".

Трамп в провале традиционно обвинил Обаму, тот якобы сорвал контракт на поставку Турции американских комплексов "Пэтриот". То есть он искренне не понимает, что США просто достали официальную Анкару.

В понедельник исполнилось три года с момента турецкого путча, Эрдоган тогда чудом спасся. И чудом удержал тогда власть. При этом все эти годы союзник Турции США укрывает на своей территории одиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает организатором переворота в стране. Что теперь делать, Трамп никак не придумает. Наступил на грабли, которые сам же и разбросал по миру. Антитурецкие меры — толчок в объятья России, этого очень не хочется. Оттого на неделе сплошные муки и неоднозначные фразы. Угрозы уже не работают, в Турции словно издеваются над президентом Америки. "Турция продолжит рассматривать альтернативы F-35. Когда закрывается одна дверь, открывается другая", — заявил Исмаил Демир, руководитель Управления оборонной промышленности Турции.

В качестве альтернативы американским истребителям турецкие военные изучают российские Су-35. И, как на неделе заявили в "Ростехе", если турецкие коллеги изъявят желание, Россия готова проработать этот вопрос. То, как российское оружие встречают в Турции, американцев добило.

"Ворчун" больно ударил американскому мифу

Турецкая авиабаза Мюртед — это всего километров 40 от столицы Турции. На площадке идет разгрузка военно-транспортного самолета "Руслан". Все последние дни здесь приземлялись российские транспортные самолеты, машины впервые доставляли в страну НАТО элементы комплексов ПВО С-400.

Разворачивать системы турецкие военные будут совместно с российскими специалистами. По словам главы турецкого оборонного ведомства, этот процесс начнется уже осенью. А вот в какой части страны разместят С-400, пока не известно.

Но, на самом деле, не столь важно, где заступят на боевое дежурство турецкие расчеты С-400, статус Турции в регионе уже вырос.

С-400 (по классификации НАТО – "Ворчун") сейчас лучшая система в мире, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных систем воздушно-космического нападения. И, это не маловажно, сейчас зенитно-ракетный комплекс чуть ли не единственный естественный враг американского F-35.

Генерал-майор в отставке Ахмет Явуз говорит, политическое решение о приобретении ЗРК очень прагматично: Турция приобрела гораздо больше, чем может потерять. "У Турции есть пробелы в противовоздушной и противоракетной обороне, и эту проблему необходимо было решить. Кроме того, нужно помнить, что в 1975 году США вводили против Турции оружейное эмбарго, после чего мы начали развивать свои системы вооружения, и мы сильно продвинулись. Тогда для нас американцы преподнесли урок, и теперь мы поумнели. Так что новый кризис в отношениях с США пойдет нам на пользу", — подчеркнул турецкий генерал.

"Сейчас мы начали получать комплексы С-400. Нам говорили, что мы не можем их покупать и размещать у себя, что это неправильно. Даст бог, все будет готово к апрелю 2020 года. И мы станем одной из немногих стран, которая обладает подобными системами. Теперь наша цель — совместное производство подобных систем вместе с Россией. Мы сделаем это, мы уйдем далеко вперед", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Авиабаза североатлантического альянса Инджирлик находится недалеко от турецко-сирийской границы. Базу совместно используют турецкие и американские военные. Если бы не покупка российских комплексов С-400, скорее всего, здесь бы базировались самолеты пятого поколения F-35. Но вот в чем дело — роль этой авиабазы в попытке военного переворота 2016 года, скорее всего, и подтолкнула Эрдогана к решению приобрести российскую систему ПВО. Президенту Турции, конечно, пришлось выбирать между С-400 и F-35. Но тут, скорее, политический выбор: Анкара вынуждена быть членом НАТО и одновременно искать защиты от слишком крепких объятий одного главного члена альянса, от которых можно и задохнуться.

Три года назад группа офицеров попыталась свергнуть законно избранного президента. Летчики-путчисты наносили удары по объектам в Анкаре и Стамбуле, готовились сбить самолет, в котором летел президент Эрдоган — тогда только нехватка горючего в истребителе путчистов спасла главу государства. И самолеты, которыми управляли заговорщики, взлетали с этого аэродрома.

База Инджирлик, по данным турецких СМИ, была штабом путчистов, и американские военные не могли об этом не знать. То есть знали и не сказали.

Эрдоган оказался сильнее тогда, в 2016-м, укрепил позиции и сейчас, после начала поставок С-400. "У Турции есть право покупать оружие где угодно, и, конечно, в Турции почти все поддерживают президента в этом вопросе. Более того, здесь Эрдогана поддерживает даже оппозиция", — пояснил политолог Мустафа Кемаль Эрдэмол.

Вашингтон не хочет отдавать Анкаре F-35, потому что российская система С-400 выявит уязвимости новейшего самолета, и американцы не просто потеряют преимущество на рынке боевой перспективной авиации — союзники могут сильно разочароваться. Программа, а ее стоимость 55 миллиардов долларов, будет выглядеть как пусть и не пустая, но бессмысленная трата денег. F-35 и так спорная машина, но если ее потенциал даже частично рушит "Ворчун", то использование самолета в конфликтах будущего — очень дорогое удовольствие.

"Турция не покупает просто оружие. Страна приобретает громадную цифровую защиту. Если бы покупали просто оружие, не было бы такого давления со стороны США и НАТО", — подчеркнул политолог Ильхан Узгель.

Американцы бесспорно умеют делать высокотехнологичное оружие, но еще лучше они создают мифы, и оберегают эти мифы так же, как государственные секреты. Экспорт С-400 в страну НАТО, конечно, имеет военный аспект, но очень больно бьет по концепции американской исключительности.

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