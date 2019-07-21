Трамп пытается избавиться от ярлыка расиста и воюет с всадницами апокалипсиса
Дональд Трамп через соцсети постарался предстать в образе политика, уважающего людей независимо от их происхождения. Почему Трампа сейчас называют расистом и как американский лидер пытается избавиться от этого ярлыка?
Дональд Трамп сейчас как под лупой, и правильно подобранная картинка — уже полдела. Приглашение в Белый дом представителей разных религиозных общин в разгар скандала на почве расизма, что развернулся вокруг президента США, увеличивало шансы его сгладить. Трамп их и обнулил. Самую почетную гостью — езидку Надю Мурад, которую держали в секс-рабстве боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), он, конечно, не обязан знать в лицо, но в перерывах между твитами мог и погуглить, чтоб не интересоваться, за что ей дали Нобелевскую премию.
Женщина рассказывала про бесчинства террористов, мысли Трампа были где-то далеко за пределами Овального кабинета. И тут случился второй конфуз.
- Они убили мою маму, моих шестерых братьев.
- Где они сейчас? – интересуется Трамп.
Мурад вообще-то стремится домой, мечтает об Ираке. А Трамп в родном для нее Сомали очень хочет видеть конгрессмена от Миннесоты Ильхан Омар. С твита, в котором президент США в жесткой форме предложил Омар и трем ее подругам по Конгрессу — Александрии Окасио-Кортес, чья мать приехала из Пуэрто-Рико, дочери палестинских иммигрантов Рашиде Тлайб, а также афроамериканке Аянне Прессли — "вернуться туда, откуда они родом". И начался скандал. Трамп называет девушек всадницами апокалипсиса. Девушки себя — отрядом, а его — расистом.
Ни Омар, ни Окасио-Кортес, ни Тлайб, ни Прессли не выдвигаются в президенты. То есть не прямые конкуренты. Причина, по которой Трамп все-таки набросился на демократический женактив, — жесткая критика его миграционной политики. Оного из главных предвыборных обещаний, об исполнении которого он вспоминал и во время ралли в Северной Каролине.
"Отправьте ее обратно!" — кричит толпа, которую Трамп не спешит прерывать, превращая паузу в театральную. Республиканцы в панике. Бояться, что слоган к ним теперь приклеится. Впрочем, простой избиратель и полюбил Трампа за откровенность. Чего тот только ни говорил.
Дожидаться самоотвода от хозяина Белого дома смешно, но зря демократ из Техаса Эл Грин пытался запустить в Конгрессе процедуру импичмента. Не запустилась даже с толкача. Казалось, еще чуть-чуть, и в Капитолии объявится сам дьявол. На всякий случай позвали священника.
"Давайте помолимся, — предложил Патрик Конрой, капеллан палаты представителей Конгресса США — Это была трудная и спорная неделя, во время которой темные духи, казалось, играли в народных избранников. Славя имя твое, Господи, я изгоняю всех духов тьмы из этого зала. Я изгоняю дух уныния, который убивает надежду".
На CNN обряды экзорцизма проходят в прайм-тайм. Вот обрабатывают очередного республиканца:
- Что вы сделаете, если Трамп открыто заявит: "Я расист, поэтому я так высказался"? – спрашивает Крис Куомо Криса Кобаха, секретаря штата Канзас.
- Тогда я перестану защищать его. Потому что в Америке расизм просто непростителен.
- Серьезно? Но вы будете продолжать поддерживать его как президента?
- Я даже не знаю.
- Вы что, думаете над ответом? Думаете поддерживать расиста или нет? Серьезно?
- Мне надо сначала понимать, кто будет его соперником.
- Расиста?
Проблема только в том, что повестить этот ярлык в сегодняшней Америке можно кого угодно. Можно на певицу Мадонну, которая усыновила трех чернокожих детей, за то что выложила фотографии дочерей с арбузом: стереотип, расистка. А можно на Скарлетт Йохансон — в недавнем интервью актриса посмела сказать, что излишняя политкорректность в искусстве искусство ограничивает. На Йохансон накинулись те, кто с нетерпением ждет дебюта темнокожей актрисы Лашаны Линч в роли агента 007. И Бондиана никогда уже не будет прежней.
Цвет кожи сменила и диснеевская русалочка. В игровом ремейке культового мультфильма роль Ариэль досталась темнокожей R&B певице Холли Бэйли. Попробуй поспорь — тут же отправят на дно.
Впрочем, Трамп и тут вне шаблона. Рейтинг одобрения деятельности недавно достиг 50 процентов, и даже либеральная "Нью-Йорк таймс" признает: раскол в обществе повысил шансы на переизбрание. Неудивительно, что тем, кого Трамп называет всадницами апокалипсиса, их умеренные однопартийцы уже советуют попридержать коней.
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