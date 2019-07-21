Новости В мире

Все видео этой рубрики
21 июля 201921:16 Валентин Богданов

Трамп пытается избавиться от ярлыка расиста и воюет с всадницами апокалипсиса

EPA

Дональд Трамп через соцсети постарался предстать в образе политика, уважающего людей независимо от их происхождения. Почему Трампа сейчас называют расистом и как американский лидер пытается избавиться от этого ярлыка?

Дональд Трамп сейчас как под лупой, и правильно подобранная картинка — уже полдела. Приглашение в Белый дом представителей разных религиозных общин в разгар скандала на почве расизма, что развернулся вокруг президента США, увеличивало шансы его сгладить. Трамп их и обнулил. Самую почетную гостью — езидку Надю Мурад, которую держали в секс-рабстве боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), он, конечно, не обязан знать в лицо, но в перерывах между твитами мог и погуглить, чтоб не интересоваться, за что ей дали Нобелевскую премию.

Женщина рассказывала про бесчинства террористов, мысли Трампа были где-то далеко за пределами Овального кабинета. И тут случился второй конфуз.

- Они убили мою маму, моих шестерых братьев.

- Где они сейчас? – интересуется Трамп.

Мурад вообще-то стремится домой, мечтает об Ираке. А Трамп в родном для нее Сомали очень хочет видеть конгрессмена от Миннесоты Ильхан Омар. С твита, в котором президент США в жесткой форме предложил Омар и трем ее подругам по Конгрессу — Александрии Окасио-Кортес, чья мать приехала из Пуэрто-Рико, дочери палестинских иммигрантов Рашиде Тлайб, а также афроамериканке Аянне Прессли — "вернуться туда, откуда они родом". И начался скандал. Трамп называет девушек всадницами апокалипсиса. Девушки себя — отрядом, а его — расистом.

Ни Омар, ни Окасио-Кортес, ни Тлайб, ни Прессли не выдвигаются в президенты. То есть не прямые конкуренты. Причина, по которой Трамп все-таки набросился на демократический женактив, — жесткая критика его миграционной политики. Оного из главных предвыборных обещаний, об исполнении которого он вспоминал и во время ралли в Северной Каролине.

"Отправьте ее обратно!" — кричит толпа, которую Трамп не спешит прерывать, превращая паузу в театральную. Республиканцы в панике. Бояться, что слоган к ним теперь приклеится. Впрочем, простой избиратель и полюбил Трампа за откровенность. Чего тот только ни говорил.

Дожидаться самоотвода от хозяина Белого дома смешно, но зря демократ из Техаса Эл Грин пытался запустить в Конгрессе процедуру импичмента. Не запустилась даже с толкача. Казалось, еще чуть-чуть, и в Капитолии объявится сам дьявол. На всякий случай позвали священника.

"Давайте помолимся, — предложил Патрик Конрой, капеллан палаты представителей Конгресса США — Это была трудная и спорная неделя, во время которой темные духи, казалось, играли в народных избранников. Славя имя твое, Господи, я изгоняю всех духов тьмы из этого зала. Я изгоняю дух уныния, который убивает надежду".

На CNN обряды экзорцизма проходят в прайм-тайм. Вот обрабатывают очередного республиканца:

- Что вы сделаете, если Трамп открыто заявит: "Я расист, поэтому я так высказался"? – спрашивает Крис Куомо Криса Кобаха, секретаря штата Канзас.

- Тогда я перестану защищать его. Потому что в Америке расизм просто непростителен.

- Серьезно? Но вы будете продолжать поддерживать его как президента?

- Я даже не знаю.

- Вы что, думаете над ответом? Думаете поддерживать расиста или нет? Серьезно?

- Мне надо сначала понимать, кто будет его соперником.

- Расиста?

Проблема только в том, что повестить этот ярлык в сегодняшней Америке можно кого угодно. Можно на певицу Мадонну, которая усыновила трех чернокожих детей, за то что выложила фотографии дочерей с арбузом: стереотип, расистка. А можно на Скарлетт Йохансон — в недавнем интервью актриса посмела сказать, что излишняя политкорректность в искусстве искусство ограничивает. На Йохансон накинулись те, кто с нетерпением ждет дебюта темнокожей актрисы Лашаны Линч в роли агента 007. И Бондиана никогда уже не будет прежней.

Цвет кожи сменила и диснеевская русалочка. В игровом ремейке культового мультфильма роль Ариэль досталась темнокожей R&B певице Холли Бэйли. Попробуй поспорь — тут же отправят на дно.

Впрочем, Трамп и тут вне шаблона. Рейтинг одобрения деятельности недавно достиг 50 процентов, и даже либеральная "Нью-Йорк таймс" признает: раскол в обществе повысил шансы на переизбрание. Неудивительно, что тем, кого Трамп называет всадницами апокалипсиса, их умеренные однопартийцы уже советуют попридержать коней.

Сейчас

20:04

Украина: выборы завершились, появились экзитполы

19:21

Идлиб: армия уничтожила боевиков и их технику

18:45

В США столкнулись два самолета Southwest Airlines

18:15

Бердымухамедов жив

18:10

Против гонконгских протестующих применили газ

18:01

Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции

17:57

Питерские альпинисты сорвались в ущелье Укю

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Во главе Украины могут оказаться два артиста

Во главе Украины могут оказаться два артиста

44 минуты назад
Зеленский готов выполнять обещания и говорить с российскими журналистами

Зеленский готов выполнять обещания и говорить с российскими журналистами

46 минут назад
После общения с жителями Тулуна Путин жестко поговорил с властями

После общения с жителями Тулуна Путин жестко поговорил с властями

1 час назад
Перемирие в Донбассе: ВСУ бьют прямо по жилым домам

Перемирие в Донбассе: ВСУ бьют прямо по жилым домам

1 час назад
"Похороненный" некоторыми СМИ Бердымухамедов поздравил медиков

"Похороненный" некоторыми СМИ Бердымухамедов поздравил медиков

2 часа назад
Путин показал Лукашенко Валаам

Путин показал Лукашенко Валаам

18 минут назад
"Оппозиционная платформа" не собирается входить в коалицию со "Слугой народа"

"Оппозиционная платформа" не собирается входить в коалицию со "Слугой народа"

5 минут назад
Трамп пытается избавиться от ярлыка расиста и воюет с всадницами апокалипсиса

Трамп пытается избавиться от ярлыка расиста и воюет с всадницами апокалипсиса

22 минуты назад
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером

Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером

4 часа назад
Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

7 часов назад
Люстрация, русофобия и дефицит интеллекта: чем запомнится Рада восьмого созыва

Люстрация, русофобия и дефицит интеллекта: чем запомнится Рада восьмого созыва

28 минут назад
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

3 часа назад
Тимошенко высказалась по коалиции

Тимошенко высказалась по коалиции

39 минут назад
Российские С-400 в Турции: Трамп в панике, Вашингтон в истерике

Российские С-400 в Турции: Трамп в панике, Вашингтон в истерике

47 минут назад
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины

Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины

52 минуты назад
Орешкин ответил на вопросы о ссорах с ЦБ, "Дружбе" и Трампе

Орешкин ответил на вопросы о ссорах с ЦБ, "Дружбе" и Трампе

1 час назад
Российские шпажистки заняли второе место на чемпионате мира

Российские шпажистки заняли второе место на чемпионате мира

1 час назад
Польша потратит на Т-72 почти полмиллиарда долларов

Польша потратит на Т-72 почти полмиллиарда долларов

1 час назад
У бойца Олейника двойной перелом ноги

У бойца Олейника двойной перелом ноги

1 час назад
Зариф дал совет Трампу

Зариф дал совет Трампу

1 час назад
Идлиб: армия уничтожила боевиков и их технику

Идлиб: армия уничтожила боевиков и их технику

2 часа назад
В США столкнулись два самолета Southwest Airlines

В США столкнулись два самолета Southwest Airlines

2 часа назад
Против гонконгских протестующих применили газ

Против гонконгских протестующих применили газ

2 часа назад
"Локомотив" взял верх над новичком премьер-лиги "Тамбовом"

"Локомотив" взял верх над новичком премьер-лиги "Тамбовом"

3 часа назад
Питерские альпинисты сорвались в ущелье Укю

Питерские альпинисты сорвались в ущелье Укю

3 часа назад
Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции

Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции

3 часа назад
Евровласти обвинили в "криминальном бездействии"

Евровласти обвинили в "криминальном бездействии"

3 часа назад
Букер заявил, что Трамп хуже расиста

Букер заявил, что Трамп хуже расиста

3 часа назад
Абэ анонсировал конец премьерства и высказался по мирному договору

Абэ анонсировал конец премьерства и высказался по мирному договору

4 часа назад
"Ростов" возмущен судейством, "Спартак" – избиением болельщиков

"Ростов" возмущен судейством, "Спартак" – избиением болельщиков

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года

4 часа назад
Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику Украины

Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику Украины

4 часа назад
Прокуратура Польши: пятилетний россиянин Давид Жуковский был убит

Прокуратура Польши: пятилетний россиянин Давид Жуковский был убит

5 часов назад
Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину

Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину

5 часов назад
"Проблема" Зеленского ужаснула Скабееву

"Проблема" Зеленского ужаснула Скабееву

5 часов назад
Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха

Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха

9 часов назад
Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие". Фотолента

Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие". Фотолента

9 часов назад
Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

10 часов назад
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

20.07.2019 00:13
Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

19.07.2019 17:13
Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

19.07.2019 15:30