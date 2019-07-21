Приступы дрожи и юбилей: Меркель ушла в трехнедельный отпуск
О том, какими будут отношения Евросоюза с преемником Терезы Мэй, в пятницу рассказала канцлер Германии Ангела Меркель. Зависеть все будет, по ее словам, от позиции нового премьера в Европейской комиссии. У самой же Меркель на этой неделе произошло очень важное в жизни событие — она отметила 65-летний юбилей.
С днем рождения Ангелу Меркель тепло поздравил Владимир Путин. В телеграмме он отметил лидерские качества Меркель, ее способность обсуждать самые сложные вопросы и пожелал ей успехов и крепкого здоровья.
На ежегодную пресс-конференцию по итогам политического сезона Ангела Меркель пришла в красном пиджаке. Ярко, энергично. Не исключено, что на выбор цвета повлияла обеспокоенность немцев самочувствием канцлера — все эти приступы дрожи на официальных мероприятиях.
Началось с приезда Зеленского — тогда было обезвоживание, разовый эпизод. Но, как говорят, страх, что может повториться, провоцирует новые приступы. Пришлось менять протокол — выносить стульчики.
"Я понимаю важность того, что глава правительства ввиду ответственности своей должности должен сохранять дееспособность. Я на это могу сказать следующее: вы меня уже давно знаете. Я могу выполнять поставленные передо мной задачи. Я лично очень заинтересована в том, чтобы быть здоровой. Как я уже говорила, в 2021 году заканчивается моя политическая карьера. Я надеюсь, что у меня после этого еще будет какая-то жизнь, которую бы я хотела провести здоровой", — заявила Меркель.
Ее работа требует хорошей физической формы и стрессоустойчивости: канцлер Германии — слишком серьезная фигура, чтобы заниматься исключительно Германией. Она у власти 14 лет, и только первые три года на этом отрезке можно считать относительно спокойными. Потом началась полоса препятствий: финансовый кризис 2008-го, долговой коллапс Греции, скандал с прослушкой АНБ, Украина, Сирия, нашествие мигрантов, Brexit, наступление евроскептиков.
Часть проблем сконструирована собственными руками. Приходится разгребать, подбадривая себя словами, произнесенными в августе 2015-го, как раз перед тем, как на Евросоюз обрушилась лавина беженцев: "Мы справимся".
Совсем тяжко стало, когда пришел Трамп — вишенка на слоеном торте кризисов. С ним сразу не заладилось — за прошедшие два года отношения Берлина с Вашингтоном деградировали до хамства с пошлинами и сжиженным газом, а личные контакты, особенно на фоне того, что было при Обаме, так и вовсе сошли на нет. Вынужденное общение на саммитах "большой семерки" или "двадцатки" не в счет. Трамп кидает Меркель пару конфет — больше она от него ничего не получит.
"Европа должна взять свою судьбу в собственные руки", — считает канцлер Германии. За тем, как это делается, — к Владимиру Путину. Отношения с президентом России теплее, чем может показаться со стороны: канцлер время от времени шлет президенту его любимое радебергское пиво, Путин присылает Меркель рыбу. Россия и Германия вместе построят "Северный поток-2". С немецкой стороны он выйдет на берег как раз недалеко от Штральзунда — избирательного округа Меркель.
Она пришла в политику на сломе эпох. Одаренный химик сначала трансформировалась в политического ботаника, которую заметил и выделил канцлер Коль, а затем в жесткого прагматика, которая устроила шефу досрочную отставку, исходя из своего понимания партийных интересов. Послушная девочка исчезла — началось формирования образа мамочки, который стилистически полностью сложился к концу нулевых. Эксперименты с обнаженными плечами единичны. Повседневная одежда — брючный костюм. Определенное положение рук немцы называют решеткой Меркель. Еще в руках временами появляется сумка, большая. При социализме женщины носили такие на всякий случай.
"Проблема жизни в ГДР заключалась в том, что на востоке люди делали то, в чем на западе не было необходимости. Зимой покупались летние вещи, а решение о покупке принималось быстро. Мы прививали себе привычки, которые сегодня уже не нужны: проверить, остались ли еще бумажные платки "Темпо", чтобы затем быстро их купить, запасаться томатной пастой, постоянно с кем-то чем-то обмениваться. В ГДР усердно трудились, однако все эти необходимые для жизни навыки, которыми мы обладали, сегодня просто не востребованы", — говорит Меркель.
Ее часто видят в магазине на Фридрих-штрассе. Покупает что-то к ужину по дороге домой с работы, в которой она суперпрофессионал. Меркель видела трех президентов США, четырех президентов Франции и скоро увидит уже пятого британского премьера. Только что канцлер без особого шума, без видимых усилий назначила своего человека — Урсулу фон дер Ляйен — председателем Еврокомиссии, и многим показалось, что это результат консенсуса. Высший пилотаж.
При этом на освободившееся место министра обороны Германии канцлер назначила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая полгода назад возглавила ХДС. С подачи Меркель, которая, поговаривают, пока не слишком довольна своей возможной преемницей. Расстрельная должность: бундесвер в Германии, как сельское хозяйство в СССР, — шанс либо проявить яркий талант, либо расписаться в беспомощности. Во втором случае Меркель выберет себе нового преемника. То есть выберет партия, Меркель просто назовет его имя.
Впереди у канцлера три недели отпуска, возможно, где-нибудь в Южном Тироле. Есть время отдохнуть, поправить здоровье. Новый политический сезон будет тяжелым — возможно, нынешнее правительство Германии его не переживет. Но даже если закат политической карьеры Меркель пойдет форсированными темпами, это вряд ли повлияет на отношение к ее эпохе в целом: последние 14 лет отрицательно оценивают только 20 процентов немцев.
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