Инцидент со Stena Impero: версия о причастности России "притянута за уши"

Версия о причастности России к инциденту с задержанием танкера в Ормузском проливе притянута за уши, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее газета Mirror написала со ссылкой на неназванные источники, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Шерин полагает, что такую версию могли предложить изданию лишь некомпетентные источники, пишет РИА Новости.

Задержание британского танкера и другие инциденты с нефтяными судами не повлияли на экспорт нефти из Ирана, заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.

Власти Ирана также сообщили, что все члены экипажа, среди которых, как сообщалось, есть несколько россиян, "здоровы и находятся в безопасности". В российской дипмиссии также сообщили, что состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Они остаются на танкере в порту Бандар-Аббас.

Танкер Stena Impero был задержан в пятницу в Ормузском проливе и сопровожден в порт Бендер-Аббас. Власти заявили, что танкер был задержан за нарушение международных правил морского судоходства и совершил столкновение с рыбацкими судами.