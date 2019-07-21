Морено сообщил о наличии доказательств шпионской деятельности Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что располагает доказательствами шпионской деятельности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне.

"У нас есть все доказательства того, что комната, в которой находился Ассанж, была превращена в центр шпионажа", — сказал Морено на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в воскресенье в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиль. Слова главы государства приводит РИА Новости.

По утверждению Морено, из комнаты Ассанжа велись хакерские атаки, которые позволяли получать информацию "об элементах обороны, экономики, политики дружественных стран".

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, страна потребовала его экстрадиции. Из-за этого он с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в столице Великобритании. 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В начале 2020 года британский суд рассмотрит дело об экстрадиции Ассанжа в США.