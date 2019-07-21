Выборы на Украине: без кастрюли снова не получилось

На Украине, где проходят внеочередные выборы депутатов Верховной рады, снова пытались использовать на избирательном участке кастрюлю вместо сейфа. О происшествии на участке в одном из сел Кировоградской области сообщила в "Фейсбуке" общественный активист Валентина Стеценко. По мнению пользователей, таким образом глава села Нина Иващенко пыталась помешать проведению выборов. Проблема решилась благодаря полиции: старший лейтенант Дарья Негода оперативно привезла на участок сейф. В марте в ходе выборов президента Украины в Никопольском районе Днепропетровской области для хранения бюллетеней также использовали опечатанную кастрюлю.

В целом, по данным Центризбиркома Украины, голосование проходит спокойно, в штатном режиме. Системных нарушений, которые могли бы повлиять в данный момент на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями, рассказал замглавы ЦИК Украины Олег Конопольский. Также спокойно проходит и голосование на избирательных участках за границей, хотя были и небольшие очереди.

Представители России не допущены к наблюдению за ходом выборов, передает РИА Новости. Впервые за украинскими выборами не будут следить и наблюдатели от ПАСЕ — Киев отозвал приглашение. Также голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, из-за этого участвовать в выборах не смогут от 7 до 10 миллионов украинцев.

В Национальной полиции Украины тем временем заявили, что по состоянию на 15:00 зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса.