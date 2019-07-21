Тема:

Криминал 27 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
21 июля 201915:13

Злодея из "Лары Крофт" пырнули ножом во время выступления на сцене

YouTube

Популярный гонконгский актер и продюсер Саймон Ям, знакомый российским зрителям по роли злодея в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц — Колыбель жизни", получил несколько ножевых ранений во время церемонии открытия магазина в китайском Чжуншане, передает CNA. Один из зрителей запечатлел момент нападения, произошедшего днем 20 июля.

 

По ходу рекламного мероприятия 64-летний Ям приглашал на сцену зрителей, которые должны были получить призы. Один из поднявшихся выхватил из кармана нож и нанес актеру удар в живот, после чего полоснул его по правой руке. На помощь ведущему пришли охранники, но и сам он увернулся от нескольких выпадов со стороны нападавшего.

Яму провели операцию в местной больнице, после чего он отправился домой. Его состояние не вызывает опасений у врачей.

Нападавший был задержан, о его мотивах ничего не сообщается, но, по предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством.

Ям начал свою карьеру в качестве модели, позже снявшись во множестве признанных критиками китайскоязычных фильмов и гонконгских блокбастеров. В Голливуде он дебютировал в 2003 году в роли злодея Чэня Ло в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц — Колыбель жизни", где играл вместе с Анжелиной Джоли.

Ранее по теме

Сейчас

14:52

МИД посоветовал россиянам избегать места скопления людей в Гонконге

14:28

Технеисправность спровоцировала задержку "Сапсанов"

13:27

Украинские военные сорвали перемирие

12:12

Три человека погибли в столкновении грузовика и фургона на Кубани

11:37

Выборы на Украине: все участки заработали штатно

08:00

На Украине открылись избирательные участки

06:08

Состояние Максима Дадашева улучшилось

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент признал, что правительство "опомнилось поздновато"

Президент признал, что правительство "опомнилось поздновато"

57 минут назад
Украинские военные сорвали перемирие

Украинские военные сорвали перемирие

1 час назад
За выборы в Раду Киеву поставили "тройку с минусом"

За выборы в Раду Киеву поставили "тройку с минусом"

1 час назад
Инцидент со Stena Impero: версия о причастности России "притянута за уши"

Инцидент со Stena Impero: версия о причастности России "притянута за уши"

21 минута назад
Совещание с президентом: ноги чиновников под столом ходили ходуном

Совещание с президентом: ноги чиновников под столом ходили ходуном

2 часа назад
Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

1 час назад
Минск подготовил увесистые папки претензий к Москве

Минск подготовил увесистые папки претензий к Москве

1 час назад
Арестован мужчина, изрезавший глухонемых в питерском метро

Арестован мужчина, изрезавший глухонемых в питерском метро

34 минуты назад
Летевший в Прагу самолет "России" вернулся в Москву из-за пожара на борту

Летевший в Прагу самолет "России" вернулся в Москву из-за пожара на борту

2 часа назад
Стыковку "Союза" с МКС сняли с Земли

Стыковку "Союза" с МКС сняли с Земли

1 час назад
Вице-премьер Сахалина лишился должности после пьяной драки в кафе

Вице-премьер Сахалина лишился должности после пьяной драки в кафе

4 часа назад
Подозреваемые в изнасиловании россиянки отпущены из-под стражи судом Барселоны

Подозреваемые в изнасиловании россиянки отпущены из-под стражи судом Барселоны

4 часа назад
Техновидение #2 "Мозг, открывай! Это Илон Маск!" И как русские селфи напугали Америку

Техновидение #2 "Мозг, открывай! Это Илон Маск!" И как русские селфи напугали Америку

20.07.2019 11:11
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Морено сообщил о наличии доказательств шпионской деятельности Ассанжа

Морено сообщил о наличии доказательств шпионской деятельности Ассанжа

11 минут назад
Злодея из "Лары Крофт" пырнули ножом во время выступления на сцене

Злодея из "Лары Крофт" пырнули ножом во время выступления на сцене

22 минуты назад
МИД посоветовал россиянам избегать места скопления людей в Гонконге

МИД посоветовал россиянам избегать места скопления людей в Гонконге

25 минут назад
Расследователи опубликовали видео из кабины Boeing 737, севшего в воды Тихого океана

Расследователи опубликовали видео из кабины Boeing 737, севшего в воды Тихого океана

54 минуты назад
Технеисправность спровоцировала задержку "Сапсанов"

Технеисправность спровоцировала задержку "Сапсанов"

56 минут назад
"Это наш патриотический долг": Патриарх попросил о помощи состоятельных людей

"Это наш патриотический долг": Патриарх попросил о помощи состоятельных людей

1 час назад
Боец ММА Олейник избежал серьезной травмы

Боец ММА Олейник избежал серьезной травмы

1 час назад
Машина врезалась в толпу зрителей на чемпионате по дрифту в Бишкеке

Машина врезалась в толпу зрителей на чемпионате по дрифту в Бишкеке

1 час назад
Хаммонд решил уйти, чтобы его не уволили

Хаммонд решил уйти, чтобы его не уволили

1 час назад
Скандал в Ростове: "Спартак" возмущен избиением болельщиков клуба

Скандал в Ростове: "Спартак" возмущен избиением болельщиков клуба

1 час назад
Молитвы на Валааме: среди сотен тысяч имен - брат президента

Молитвы на Валааме: среди сотен тысяч имен - брат президента

1 час назад
Встреча с Путиным: разговорчивый Лукашенко замолчал

Встреча с Путиным: разговорчивый Лукашенко замолчал

1 час назад
Казань проведет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году

Казань проведет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году

2 часа назад
Обнаружен источник вони в Омске

Обнаружен источник вони в Омске

2 часа назад
Международная биологическая олимпиада: россияне взяли "бронзу" и три "серебра"

Международная биологическая олимпиада: россияне взяли "бронзу" и три "серебра"

2 часа назад
Дорожные рабочие спасли водителя, застрявшего в загоревшемся автобусе. Видео

Дорожные рабочие спасли водителя, застрявшего в загоревшемся автобусе. Видео

2 часа назад
Россиянин Донской победил на теннисном турнире в Нур-Султане

Россиянин Донской победил на теннисном турнире в Нур-Султане

2 часа назад
Женщина спасла ребенка из-под колес вылетевшей с дороги машины в Башкирии

Женщина спасла ребенка из-под колес вылетевшей с дороги машины в Башкирии

3 часа назад
Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха

Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха

3 часа назад
Подозреваемую в торговле детьми украинку отпустили, а потом опять задержали

Подозреваемую в торговле детьми украинку отпустили, а потом опять задержали

3 часа назад
Новая глава Минобороны Германии хочет исполнить данное НАТО обещание

Новая глава Минобороны Германии хочет исполнить данное НАТО обещание

3 часа назад
Зинедин Зидан: Гарет Бэйл близок к уходу из "Реала"

Зинедин Зидан: Гарет Бэйл близок к уходу из "Реала"

3 часа назад
Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие". Фотолента

Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие". Фотолента

3 часа назад
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

3 часа назад
Мэнни Пакьяо: Турман в бою со мной сделал все возможное

Мэнни Пакьяо: Турман в бою со мной сделал все возможное

4 часа назад
Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

4 часа назад
Российского балетмейстера внезапно уволили из английского театра

Российского балетмейстера внезапно уволили из английского театра

4 часа назад
Состояние Максима Дадашева улучшилось

Состояние Максима Дадашева улучшилось

9 часов назад
Строящийся украинский крейсер оказался грудой ржавого железа

Строящийся украинский крейсер оказался грудой ржавого железа

10 часов назад
Американский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

Американский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

14 часов назад
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

20.07.2019 00:13
Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

19.07.2019 17:13
Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

19.07.2019 15:30