Злодея из "Лары Крофт" пырнули ножом во время выступления на сцене

Популярный гонконгский актер и продюсер Саймон Ям, знакомый российским зрителям по роли злодея в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц — Колыбель жизни", получил несколько ножевых ранений во время церемонии открытия магазина в китайском Чжуншане, передает CNA. Один из зрителей запечатлел момент нападения, произошедшего днем 20 июля.

По ходу рекламного мероприятия 64-летний Ям приглашал на сцену зрителей, которые должны были получить призы. Один из поднявшихся выхватил из кармана нож и нанес актеру удар в живот, после чего полоснул его по правой руке. На помощь ведущему пришли охранники, но и сам он увернулся от нескольких выпадов со стороны нападавшего.

Яму провели операцию в местной больнице, после чего он отправился домой. Его состояние не вызывает опасений у врачей.

Нападавший был задержан, о его мотивах ничего не сообщается, но, по предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством.

Ям начал свою карьеру в качестве модели, позже снявшись во множестве признанных критиками китайскоязычных фильмов и гонконгских блокбастеров. В Голливуде он дебютировал в 2003 году в роли злодея Чэня Ло в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц — Колыбель жизни", где играл вместе с Анжелиной Джоли.