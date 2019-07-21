Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину

Памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину в украинской Полтаве подвергся нападению вандалов. Минувшей ночью хулиганы закрасили красной краской инициалы Ватутина и написали слово "враг". Местная полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство, пишет ТАСС.

Памятник Ватутину, Герою Советского Союза, генералу армии, участнику Сталинградской и Курской битв во время Великой Отечественной войны, был открыт в Полтаве в сентябре 2013 года.

Вандалы неоднократно обливали краской памятники генералу Ватутину в разных городах Украины, в том числе в Полтаве. А в сумском селе Каменка в прошлом году памятник Ватутину был похищен. Это сделали радикалы из ультраправой украинской организации "Рассвет".