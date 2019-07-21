ЕС готов обнулить пошлины на американские авто

Евросоюз готов снизить до нуля ввозные пошлины на важные промышленные товары из США — в том числе автомобили. Об этом сообщил в интервью воскресному изданию Welt am Sonntag министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Это позволит избавиться от упреков в том, что американские ввозные пошлины ниже европейских, отметил он. По его словам, ЕС готов облегчить жизнь американским экспортерам и другими способами: во многих случаях им больше не придется сертифицировать свою продукцию в соответствии с европейским законодательством.

В Европе, говорит Альтмайер, не разделяют мнение американского президента Дональда Трампа о том, что "новые рабочие места лучше всего создаются с помощью особых торговых мер". Он также напомнил об огромных инвестициях автопрома Германии в американский рынок: большая часть экспортируемых из США машин, по его словам, изготовлена немецкими производителями.