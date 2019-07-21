Трамп хотел бы обойтись без санкций против Турции из-за С-400
Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против Турции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. На предстоящей неделе Трамп вместе с членами верхней палаты Конгресса обсудит целесообразность введения против Турции односторонних санкций. Гнев хозяина Белого дома вызван приобретением российских зенитных ракетных систем С-400. Хотя ранее Трамп назвал такой шаг Турции вынужденным и винил в этом своего предшественника Барака Обаму, который отказался продавать Турции комплексы "Пэтриот".
Ранее Трамп заверил президента Турции Эрдогана в том, что этого не произойдет. Однако помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обмолвился о планах администрации сделать официальное заявление по санкциям в ближайшее время. В финальных консультациях перед окончательным решением помимо Болтона примет участие госсекретарь Майк Помпео. Оба высокопоставленных чиновника придерживаются позиций о необходимости ввести антитурецкие санкции.
Базой для наказания Турции служит закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Американский президент, основываясь на нем, может принять самостоятельное решение о введении или отмене санкций. Однако этот же закон наделяет Конгресс США полномочиями вводить собственные меры, если действия президента окажутся слишком мягкими.
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