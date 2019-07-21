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Ситуация на Украине 6 минут назад
Во главе Украины могут оказаться два артиста
На Украине досрочно выбирают Верховную раду. По данным ЦИК явка на выборы составила почти 37 процентов.
По первым данным данные экзитполов лидирует президентская партия "Слуга народа", набравшая более 40 процентов голосов избирателей. Сразу после нее – "Опозиционная платформа — За жизнь". У "Европейской солидарности" Порошенко и "Батькивщины" Юлии Тимошенко примерно по 9 процентов. Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" набирает больше 5 процентов. Все остальные предварительно не проходят барьер.
На Украине парламентско-президентская форма правления. Правительство формирует партия или коалиция партий в Раде. При этом президент не имеет права уволить премьер-министра и любого из членов кабмина без согласия Рады. То есть Зеленскому нужно исключительно большинство — 226 кресел.
Если "Слуга народа" получит более половины мест в парламенте, партия сможет единолично сформировать правительство. При этом за всю историю независимой Украины еще ни одна партия на парламентских выборах не получала более 50 процентов голосов.
В офисе президента Зеленского признают, что "Слуге народа", возможно, придется формировать коалицию. Теперь вопрос — с кем. Точно не с Порошенко — в отношении экс-президента возбуждено уже 11 уголовных дел, Зеленскому с Порошенко не по пути. Коалиция с "Оппозиционной платформой — За жизнь" тоже едва ли возможна: контакты с Медведчуком для Зеленского слишком опасны. С "Батькивщиной" — тоже едва ли. Зеленский не раз говорил, что не хотелось бы старых лиц. Остается партия "Голос" Вакарчука. Если действительно сложится, то случай крайне курьезный: во главе государства окажутся два знаменитых артиста.
Президент Зеленский на избирательный участок приходит с супругой. Традиционное селфи. В хорошем настроении. Его партия "Слуга народа" — лидер гонки. Зеленского спрашивают, на какой результат для партии он рассчитывает. "На какой результат? На честный, справедливый. А чего вы хотите, чтобы я коэффициенты, проценты вам сказал уже? Это же люди наши решают, я думаю, справедливые, честные выборы, и люди покажут, как они относятся к этой партии, про которую я не буду говорить", — ответил он.
Бывший президент Порошенко пришел голосовать со всей семьей. Выдержал долгую паузу: вот он стоит с бюллетенем для голосования в центре зала, ждет, пока его все сфотографируют, и только после это идет в кабинку — выстроил все семейство в линию и двинул к урнам. Прежде чем опустить бюллетень, крестится.
"Я голосовал за Евросоюз, проголосовал за НАТО, я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину. За страну, которая точно движется вперед, возвращается в семью европейских народов", — заявил Порошенко.
Идут в Европу, а на участках вместо сейфов – кастрюли, как Кировоградской области. Во Львовской области бабушка пришла на участок, чтобы съесть бюллетень, продемонстрировав свое отношение сразу ко всем 22 партиям. Пожилые — самый активный избиратель.
Юлия Тимошенко появилась на участке в белом платье, сером жакете и туфлях на шпильке. "Прекрасное настроение. хорошая погода, все в стране настроены оптимистично, настроены на то, чтобы действительно изменить все в нашей жизни. Не надо слов, пусть буду только дела", — заявила лидер партии "Батькивщина".
Лидер "Оппозиционной платформы" поехал голосовать в деревню – в село Иванковичи Васильковского района под Киевом. "Я пришел на избирательный участок отдать голос за мир, отдать голос за человеческую жизнь, которая должна быть в стране, потому что тысячи людей, с которыми я встречался в процессе двух месяцев поездок по стране, мне дали наказ — остановите войну, остановите этот тарифный беспредел, сделайте нормальную человеческую жизнь в стране. Верните спокойную, стабильную, добрую Украину", — рассказал Юрий Бойко.
В штаб партии "Голос", к Святославу Вакарчуку, не дожидаясь окончания голосования, приехал американский посол. Это знак.
На избирательную кампанию у кандидатов было два месяца. Но активная, а зачастую и агрессивная агитация началась только на этой неделе. Почтовые ящики трещат от предвыборных газет и листовок.
Листовки и газеты — пережиток прошлого, для старшего поколения украинцев. А они люди консервативные, и если не завлечь на участки молодежь, многим кандидатам место в Верховной раде не светит. За молодые голоса стильно и модно биться в Интернете.
В провинции ставят не на зрелища, а на хлеб. Для украинской глубинки получить продуктовый набор куда актуальнее. Конечно, все это очень похоже на банальный подкуп избирателей. Им дарили аптечки и телевизионные приставки, в Киеве бывший мэр раздавал соленья и наливал горилку.
"Кандидат, который работает на птицефабрике, раздавал брендированные яйца. В Киеве кандидат привез живую рыбу, выкинул ее в небольшое озерцо и люди копошились руками в нем, не могли выловить". – рассказала Вита Думанская, общественный деятель.
Заканчивалась активная агитация как-то не по-украински мирно. На Майдане устроили вечеринку шаров, конечно, оранжевых. В другом районе Киева дали концерт классической музыки.
Избирательны участки закрыты. От того, какой выбор сделала Украина, зависит не только состав Рады. От них зависит, какое правительство получит страна и кто станет во главе кабинета министров.
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