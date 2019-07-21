Устранен сбой, задержавший "Сапсаны"

Специалисты Октябрьской железной дороги устранили неисправность на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский. Движение поездов по графику восстановлено, сообщил в воскресенье сайт ОЖД.

Из-за сбой три скоростных поезда "Сапсан" были задержаны на 8-14 минут. Пассажирам поездов дальнего следования и электричек пришлось задержаться в пути от 20 минут до полутора часов.