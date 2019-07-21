Абэ анонсировал конец премьерства и высказался по мирному договору

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не планирует в очередной раз выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Либерально-демократической партии Японии. Об этом он заявил сегодня в эфире японского телевидения.

Срок полномочий Абэ на посту лидера ЛДП и премьер-министра (в Японии главой правительства автоматически становится председатель правящей партии) истекает в 2021 году. На четвертый срок Абэ выдвигаться "совершенно не планирует". Однако в планах политика — заключение мирного договора с Россией.

Синдзо Абэ стал председателем партии в 2012 году и 20 февраля уже вышел на второе место по продолжительности непрерывного пребывания в кресле премьер-министра Японии в послевоенный период. В ноябре, как ожидается, он станет абсолютным чемпионом по этому показателю за всю историю страны.