Букер заявил, что Трамп хуже расиста

Высказывание американского президента Дональда Трампа в адрес женщин-демократов хуже расистских, заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Букер претендует на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Политик осуждает подобные высказывания и считает, что Трамп пытается таким образом настроить людей друг против друга. Он обвинил президента Штатов в демагогии и нагнетании страхов. А выборы – это референдум, который проводится ради страны, а не ради поддержки Трампа.

Букер и еще 19 демократов примут участи во вторых теледебатах (Детройт, 30-31 июля), которые определят кандидата от Демократической партии для участия в выборах.

В среду Палата представителей Конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности. Процедуру инициировал представитель Демократической партии из-за оскорбительных высказываний в адрес его коллег, передает ТАСС.

Неделю назад Трамп написал оскорбительный твит, в котором предложил демократкам не советовать, как управлять страной, а ехать к себе домой, где царит преступность, и наводить порядок там. Трамп не указал адресатов своего сообщения, но можно предположить, что в виду имелись Ильхан Омар (Сомали), Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли (по происхождению палестинка, латиноамериканка и афроамериканка соответственно).