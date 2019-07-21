Евровласти обвинили в "криминальном бездействии"

Международная неправительственная организация "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières, MSF) обвинила власти стран Евросоюза в том, что они не берут на себя ответственность за проведение операций по спасению мигрантов в Средиземном море. Поведение европейских правительств НКО назвала "криминальным бездействием".

В воскресенье, 21 июля, MSF выступила в Женеве с заявлением в связи с возобновлением своего участия в поисково-спасательных операциях после длительного перерыва.

Организация указала, что, если правительства ЕС на занимаются спасением мигрантов, и до тех пор, пока люди продолжают бежать из Ливии, в Средиземном море будут нужны гуманитарные суда неправительственных организаций (НПО).

Со своей стороны, руководитель спасательной миссии MSF Сэм Тернер подчеркнул, что, говоря о завершении так называемого европейского миграционного кризиса, политики "осознанно закрывают глаза на гуманитарный кризис, который такая политика увековечивает в Ливии и на море". Он добавил, что НКО "не будет молчать, когда страдают уязвимые люди", пишет ТАСС.

Ранее в воскресенье франко-германская НПО SOS Mediterranee объявила о начале очередной гуманитарной кампании на судне Ocean Viking. MSF сообщила, что на его борту будут находиться девять ее сотрудников, которые примут участие в операциях по спасению мигрантов в Средиземном море.

Согласно последним данным Международной организации по миграции, с начала нынешнего года в Европу по Средиземному морю прибыли 34 тысячи 226 мигрантов и беженцев. 683 человека погибли или пропали без вести в пути.