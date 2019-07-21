Буффон мог оказаться в "Локомотиве"

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве". Однако в итоге 41-летний Буффон вернулся из "Пари Сен-Жермен" в туринский "Ювентус".

Как сообщает Чемпионат.com, у Буффона существовал вариант продолжения карьеры в Россиии, а в частности в "Локомотиве". "Железнодоожники" вели непростые переговоры с Гильерме Маринато, и оставалась вероятность ухода вратаря сборной России. В этом случае "Локомотив" мог пригласить бывшего стража ворот сборной Италии.

Однако Джанлуиджи в итоге вернулся в "Ювентус", где отыграл 17 лет. "Локомотив" же смог договориться с Гильерме о новом контракте.