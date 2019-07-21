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21 июля 201918:11

Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции

Global Look Press

Во Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В 21 департаменте ожидается аномальная жара, сообщает французская национальная метеорологическая служба "Метео Франс".

Температура может превысить 40 градусов по Цельсию в основном в западных и юго-западных регионов, однако экстремальные температуры возможны и в нескольких департаментах на востоке страны.

Метеорологи напомнили людям правила поведения в условиях экстремально высоких температурах: пить много воды, не находиться на солнце, быть на связи с больными и пожилыми родственниками.

Жаркая погода установилась в конце июня во многих европейских странах и стала причиной нескольких крупных лесных пожаров, передает ТАСС.

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