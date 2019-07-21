"Локомотив" взял верх над новичком премьер-лиги "Тамбовом"

Воскресную программу второго тура чемпионата России по футболу продолжил матч в Москве. "Локомотив" принимал новичка премьер-лиги "Тамбов" и добился победы с результатом 2:1.

Одна из первых атак гостей завершилась голом. Михаил Костюков опередил защитника москвичей Мурильо и нанес точный удар головой. Так "Локомотив" оказался в положении догоняющих. Игра протекала интересно. Были возможности у обеих команд. Хызыр Аллаев мог забить второй мяч, но замешкался с ударом. В штрафной гостей упал Алексей Миранчук, но судья Станислав Васильев не дал 11-метровый.

Но "Локомотив" не просто отыгрался, но и вышел вперед. Причем сделал это за каких-то две минуты. Сначала Эдер после передачи Гжегожа Крыховяка нанес точный удар. А затем Владислав Игнатьев пробил в дальний от Георгия Шелии угол ворот – 2:1. Незадолго до перерыва Васильев снова не решился дать пенальти за фол против Алексея Миранчука.

Во втором тайме счет не изменился, несмотря на усилия обеих команд. Игроки хозяев были расточительны при завершении атак, а гостям не позволил отличиться вратарь железнодорожников Гильерме. В итоге победа "Локомотива" 2:1. Москвичи набрали 4 очка, как "Спартак", "Ростов" и "Арсенал". У "Тамбова" пока очков нет.