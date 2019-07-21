Люстрация, русофобия и дефицит интеллекта: чем запомнится Рада восьмого созыва

Самая русофобская Рада в истории Украины. Восьмой созыв — сплошь преступники и активисты майдана, 10 человек воевали в АТО, то есть убивали сограждан. Главное "достижение" Рады — раскол украинского общества.

Начали нардепы с люстраций — мусорные баки, зеленка, мука. В Конституцию записали стремление в НАТО, разорвали договор о дружбе с Россией, ввели цензуру на российские книги. Запретили "ВКонтакте" и "Яндекс", трансляцию российских каналов. Запретили русский язык, поддержали экономическую блокаду Донбасса, объявили военное положение, с депутатов неприкосновенность не сняли.

Не ввели наказание за незаконное обогащение чиновников — состояние Порошенко за время правления увеличилось в 96 раз.

"Нам нельзя мириться с тем, чтобы кто-либо пытался вернуть нам коммунистические названия или истуканов Ленина, которых стояло больше 2000 по всем городам и селам Украины. Сталин и Ленин принесли горе Украине уж нисколько не меньшее, чем Гитлер", — заявлял Петр Порошенко.

Разрешили бороться с историей — декоммунизация обернулась сносом 2600 памятников. 1,5 тысячи из них — это бюсты вождю. Запретили георгиевские ленты. Признали боевиков ОУН-УПА (запрещены в России) ветеранами.

Люцифером русофобского ада в парламенте выступал Андрей Парубий, бессменный спикер, главный лоббист героизации Романа Шухевича. Тот самый комендант Евромайдана. Избиения, пытки, издевательства над так называемыми титушками. Был замечен с винтовками, подвозил бронежилеты перед поджогом Дома профсоюзов в Одессе.

И никогда не скрывал своих нацистских воззрений. Фотография из 90-х: Парубий и гитлеровские волчьи крюки, ставшие символом "Азова". Нововведение Парубия — голосовать, пока не наберется нужное большинство. Новый избирательный кодекс протащили после 16 неудачных попыток. Бандеру назначили украинским героем только с четвертого раза.

Это Парубий отменил Новый год, 1 января на Украине — день рождения Бандеры, государственный праздник.

Юрий Луценко- запойный пьяница и официальный уголовник при власти, откинулся сразу после Майдана. У Луценко нет высшего юридического образования, странно без этого занимать пост прокурора. Для того чтобы затащить Луценко во власть, парламент принял закон, отменяющий бестолковую, как потом скажет Луценко, и странную норму. Он стал первым министром внутренних дел без милицейских погонов, теперь он первый генпрокурор без правового образования.

Диагноз для восьмой Рады один: ярко выраженный интеллектуальный дефицит. Никогда в истории Украины умственная недостаточность не проявлялась столь явно. Это Луценко возбудил уголовное дело за призыв снять блокаду с Донбасса и предложение покупать газ у России. Называть соседа агрессором — тоже идея Луценко.

Лично измывался над бойцами подразделения "Беркут". Завозил оружие на Майдан. Руководил той самой люстрацией.

Турчинов, который развязал войну в Донбассе — автор АТО, дал старт карательной операции. Руководил Советом нацбезопасности, маниакально обещал взять Москву. Проповедовал ненависть к москалям.

Радикалы и нацики прямо с трибуны говорили, как засовывали иголки под ногти "террористам" с Донбасса. Руководитель нацбатальона "Азов" занимал соседнее кресло с лидером "Правого сектора" (запрещен в России) Дмитрием Ярошем.

Верховная рада законодательно назвала Россию агрессором. Депутатов ПАСЕ нардепы учили правильно зиговать.

Алексей Гончаренко — перебежчик из "Партии регионов", который делал селфи на фоне погибших в Одессе.

Верховная рада 8-го созыва войдет в историю как самая плодовитая — предложили 13 тысяч законопроектов. Тысячу приняли. 15 раз в верховную раду вызывали полицию — из-за драк, потасовок и гранаты, которую принесла наводчица Савченко, пообещав всех взорвать.