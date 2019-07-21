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21 июля 201918:50

В США столкнулись два самолета Southwest Airlines

Twitter/eric borden

Два самолета авиакомпании Southwest Airlines получили повреждения в международном аэропорту города Нэшвилл. Как сообщает CNN, лайнеры столкнулись при буксировке в субботу. Один из самолетов ударил крыло второго самолета.

По данным канала, пострадавших нет. Специалисты проведут проверку технического состояния и целостности авиалайнеров.

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