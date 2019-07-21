Орешкин рассказал о российско-белорусской интеграции и экономическом "взрыве"

Единые условия хозяйствования России и Белоруссии в рамках Союзного государства должны быть к декабрю определены пакетом соответствующих мер, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сославшись на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, интеграция должна идти опережающими темпами, чтобы стать хорошим примером для стран ЕАЭС. Тогда уже на этом пространстве интеграция пойдет быстрее.

Однако с единой валютой спешить не стоит, ее введение станет завершающим этапом процесса. Для этого экономическая связь между странами должна быть очень сильной.

А вот проблема с закредитованностью населения может закончиться взрывом к 2021 году. И сейчас нужно найти механизмы, которые помогут людям в трудной жизненной ситуации постепенно из нее выйти, передает ТАСС.