"Похороненный" некоторыми СМИ Бердымухамедов поздравил медиков

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщения о смерти которого появились в некоторых СМИ, поздравил медиков страны с профессиональным праздником — в воскресенье республика отмечает День работников здравоохранения и медицинской промышленности.

В своем поздравлении глава государства отметил успехи туркменской системы здравоохранения, которая совершенствуется в соответствии со стандартами ВОЗ.

"В частности, обеспечены здоровье и защита материнства и детства, полностью искоренен ряд инфекционных болезней, внедрены принципы здорового образа жизни", — приводит выдержки из поздравления РИА Новости.

По всей стране в воскресенье чествуют медиков, проходят праздничные мероприятия, концерты, выставки достижений отечественной медицины, каналы туркменского телевидения транслируют праздничные передачи.

Сам Бердымухамедов находится в отпуске, который начался 15 июля. Как сообщили местные СМИ, в этот день президент закончил писать очередной, 11-й том энциклопедического труда "Лекарственных растений Туркменистана". А 20 июля глава государства утвердил туркменскую часть туркмено-бахрейнской межправительственной комиссии, подписав соответствующее постановление.

Между тем сообщения о смерти президента Туркменистана опровергли в посольстве республики в Москве. Туркменские дипломаты назвали слухи о кончине Бердымухамедова "абсолютной ложью".