На Украине нашлись уже подписанные протоколы о подсчете голосов

На Украине разгорается скандал с подсчетом голосов на выборах. Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины, на одном из участков в Мелитополе Запорожской области нашли пустые подписанные протоколы о подсчете голосов избирателей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Украины "предоставление ложных сведений или фальсификация избирательных документов". Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Сегодня на Украине выбирают депутатов в Верховную раду. По предварительному анализу, 40% избирателей готовы были поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа". До 15% голосов может набрать "Оппозиционная платформа — За жизнь". Около 8% голосов может оказаться у "Европейской солидарности" Петра Порошенко и 7% — у "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Партия музыканта Святослава Вакарчука (группа "Океан Эльзы") "Голос" — около 4% и может даже не пройти в парламент.

В полицию поступили почти 1800 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, уже открыто 44 уголовных дела. Больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской (237) и Донецкой (242) областях и Киеве (129), уточняет пресс-служба Нацполици. Большинство обращений связаны с незаконной агитацией, незаконным использованием бюллетеня (23 эпизода) и подкупом избирателей (шесть эпизодов).