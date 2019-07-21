Зариф дал совет Трампу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рекомендовал Дональду Трампу вернуться в обсуждении проблем в отношениях двух стран к практике, существовавшей при предыдущих американских администрациях. В интервью каналу CNN Зариф напомнил президенту США, что нельзя отменять международные договоры, если они не нравятся Трампу. Зариф уверен, что договора и соглашения, заключенные при президенте Обаме, действуют до сих и обязательны для исполнения.

"Нельзя просто заявить, что вам не нравится прежняя администрация и вам хочется пересмотреть все, о чем она договорилась. Это может быть вопросом внутренней политики для США, но не для Ирана", — отметил министр.

Зариф похвалил Трампа за то, что американский лидер отменил приказ об ударе по иранским объектам в ответ на уничтожение американского беспилотника.

"Он принял очень мудрое решение не начинать войну. Он хорошо знал, что мы, в свою очередь, тоже ответим на это", — заявил Зариф.

Иранский министр уверил американцев, что Иран за 40 лет отлично научился жить под санкциями и давлением, поэтому наилучшим выходом было бы соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это позволило бы Трампу, заключил министр, получить лавры политика, сделавшего Иран, Соединенные Штаты и остальной мир безопаснее.