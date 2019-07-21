Кастрюля, живой труп и поедание бюллетеней: курьезы украинских выборов

Выборы в Верховную Раду Украины не обошлись без курьезов.

Так, в одном из сел в Кировоградской области на избирательном участке вместо сейфа хотели использовать кастрюлю. Пользователи соцсетей сразу предположили, что глава села таким образом пыталась помешать проведению выборов. Проблему решили благодаря оперативности полиции, которая сразу же доставила на участок настоящий сейф, передает телеканал "Россия 24".

Подобный случай на Украине уже был: в марте в ходе выборов президента стран в Днепропетровской области для хранения бюллетеней также использовали опечатанную кастрюлю.

А на избирательном участке в Киеве женщина устроила целый спектакль. Она притворилась мертвой, потому что забыла паспорт, необходимый для голосования. Подойдя к столу регистрации, киевлянка закричала и стала падать на пол. Но, как выяснилось, угрозы ее жизни не было. Удалось ли в результате женщине проголосовать, не сообщается.

Во Львове был зафиксирован другой инцидент: пенсионерка начала есть бюллетени. Это случилось после скандала, который длился несколько часов. По документам, 94-летняя женщина должна была голосовать дома, поскольку не способна передвигаться, но она все же приехала на участок. Члены комиссии уговаривали ее опустить бюллетени не в стационарный, а в переносной ящик, однако избирательница не соглашалась. В конце концов возмущенная женщина решила порвать и съесть свои бюллетени. Спасенные остатки положили в пакет и собираются идентифицировать как испорченные при подсчете голосов.

Неординарный подход к выборам на Украине уже давно стал традицией. На прошлой неделе в Киеве даже открылся "Музей избирательного треша", который расположился в здании Национального музея истории. Экспонаты — одиозные примеры "черного пиара" и средств подкупа избирателей, их собирали с 1994 года. Среди них — подарки избирателям с агитационной символикой, изображениями и именами кандидатов, знаменитая гречка, торты от депутатов, символика "оранжевой революции", депутатский "секонд-хенд", алкогольная витрина, а также плакаты, календари, флаги.