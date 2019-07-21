Орешкин ответил на вопросы о ссорах с ЦБ, "Дружбе" и Трампе

Никакого противостояния между Минэкономразвития и Центробанком нет, и никаких конфликтов у ведомств тоже нет, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Всех тех, кто нас пытается поссорить с Центральным банком, я вынужден разочаровать: мы с Центральным банком не ругаемся, просто по ряду экономических вопросов мы участвуем в публичной дискуссии", — сказал Орешкин, слова которого приводит ТАСС.

Он выразил мнение, что публичная дискуссия — очень правильный формат общения, поскольку, помимо представителей Минэкономразвития и ЦБ, в ней участвует большое количество экспертов.

Комментируя историю с загрязненной хлоридами нефтью в нефтепроводе "Дружба", Орешкин признал, что она нанесла ущерб имиджу России как надежного поставщика энергоносителей. Он добавил, что сейчас делается все необходимое, чтобы такого не произошло в будущем.

Он сообщил также, что тема "грязной" нефти в рамках переговоров между Москвой и Минском по развитию интеграции двух стран не обсуждается.

Российский министр заявил, кроме того, что не мог бы работать в правительстве президента США Дональда Трампа. Он согласился с тезисом ряда экспертов о том, что "Америка перестала быть страной равных возможностей", и отметил, что не разделяет международный принцип экономической политики США.