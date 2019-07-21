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21 июля 201920:00

У бойца Олейника двойной перелом ноги

fighttime.ru

Российский боец смешанного тиля Алексей Олейник, проигравший нокаутом американцу Уолту Харрису, прошел тщательное медицинское обследование. У 42-летнего Олейника выявлен двойной перелом ноги.

Поединок Олейника и Харриса продолжался всего 12 секунд. Российский боец оказался в нокауте. Алексею удалось избежать разрыва связочного аппарата, однако он сломал ногу в двух местах. Сроки восстановления Олейника пока неизвестны.

Алексей Олейник проиграл второй бой в нынешнем году. В апреле на турнире в Санкт-Петербурге он также нокаутом проиграл голландцу Алистару Овериму. Всего на счету Олейника 70 боев, 57 из которых он выиграл 12 проиграл и еще один поединок завершился вничью.

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