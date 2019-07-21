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21 июля 201920:46

Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины

фото EPA

Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.

Он отметил, что осталось добавить 5 миллиардов кубометров, и напомнил, что до конца сезона закачки осталось 86 дней.

Коболев проинформировал и о том, что объем транзита газа составляет 303,8 миллиона кубометров в сутки, что связано с остановкой российским "Газпромом" на ремонт двух ниток "Северного потока". После этого объемы транзита выросли на 25 процентов.

Нынешний отопительный сезон "Нафтогаз" хочет встретить с запасами в 20 миллиардов кубометров на случай, если "Газпром" после 2019 года прекратит транзит газа по территории Украины.

По данным "Интерфакса", в июне "Нафтогаз Украины" закачивал газ средним темпом в 72 миллиона кубометров. Так, к 10 июня в подземных хранилищах газа было накоплено 12,05 миллиарда кубометров природного газа. Для выполнения озвученной Коболевым задачи закачать 5 миллиардов кубометров за 86 дней достаточно среднего темпа в 58,2 миллиарда кубометров.

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