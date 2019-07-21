Российские шпажистки заняли второе место на чемпионате мира

В столице Венгрии Будапеште продолжается чемпионат мира по фехтованию. Женская сборная России заняла второе место в командном турнире по фехтованию на шпагах.

Российская команда, за которую выступали Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина, дошла до финала, где уступила всего один укол сборной Китая. В матче за третье место итальянки победили сборную Украины 45:36.

Ранее Инна Дериглазова завоевала серебро в фехтовании на рапирах. Сергей Бида (шпага) и Софья Великая (сабля) стали серебряными призерами в своих видах. Рапирист Дмитрий Жеребченко завоевал бронзовую медаль.