Зеленский готов выполнять обещания и говорить с российскими журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа его партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах позволит выполнить то, что было обещано украинцам. Это большая победа, и она обязывает прекратить войну, вернуть пленных и искоренить коррупцию. Сразу после выборов будет назначен новый прокурор.

А вот премьером должен стать человек с экономическим образованием.

Кроме того, украинский лидер предложил создать коалицию в Верховной раде партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Президент подчеркнул, что будет принят закон об импичменте.

И подтвердил, что готов к общению с журналистами, потому что Украина – демократичная и свободная страна, передает РИА Новости.

А вот в вопросе местных выборах Зеленский предложил не расслабляться, передает "Интерфакс".

По данным экзитполов, пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных парламентских выборов, лидирует партия Зеленского "Слуга народа".