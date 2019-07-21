Порошенко посетовал на "распыление" голосов

Петр Порошенко, бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность", пообещал, что политическая сила приложит все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями, которые проголосовали за нее на внеочередных выборах в Верховную раду.

Выступая вечером в воскресенье в Киеве, Порошенко констатировал, что полугодовой избирательный марафон в стране наконец-то завершился. Он поблагодарил за работу свою команду, а также избирателей, отдавших свои голоса за "Европейскую солидарность".

Экс-президент Украины посетовал также, что проевропейские партии, которые не пожелали объединить усилия на внеочередных парламентских выборах и не преодолели пятипроцентный проходной барьер," распылили" голоса.

"Жаль. Потому что они распылили от 10 до 15 процентов голосов. Голосов, которые сейчас перераспределятся в пользу других партий, в том числе и пророссийских", — заявил Порошенко, слова которого цитирует "Интерфакс".

Со своей стороны, Ирина Геращенко, третий номер партийного списка "Европейской солидарности", первый вице-спикер Верховной рады высказала мнение о том, что низкая явка на выборах исказила реальные симпатии общества.

Она отметила, что явка на нынешних выборах стала едва ли не самой низкой за времена независимости Украины. "Я считаю, что это игра несет большие риски для самой новой команды", — написала она в своем Facebook после обнародования данных экзитполов.

По мнению Геращенко, "авантюра" с досрочными выборами была затеяна командой президента Украины Владимира Зеленского с расчетом на низкую явку.