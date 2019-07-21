Тимошенко высказалась по коалиции

На Украине закрылись все избирательные участки. По предварительным данным, в выборах лидирует президентская партия "Слуга народа" (43,9 процента), остальные набирают существенно меньше голосов. Всего, судя по всему, в парламент проходят пять партий.

Комментируя выборы, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что состав коалиции зависит от главы государства. Ответственность за нее – на нем же.

Сам Зеленский не исключил коалиции с "Голосом" Святослава Вакарчука и предложил ушедшему в политику артисту обсудить этот вопрос, передает "Интерфакс". Последний на это пока ничего не ответил, но зато сообщил о планах и дальше выступать в составе "Океана Эльзы", информирует ТАСС.