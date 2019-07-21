"Оппозиционная платформа" не собирается входить в коалицию со "Слугой народа"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.

Выступая на брифинге после закрытия избирательных участков на Украине в воскресенье вечером, он сообщил, что политсила довольна результатом появившихся экзитполов, согласно которым "Оппозиционная платформ" занимает второе место, однако относится критично к этим цифрам.

"Безусловно, мы, с учетом только что оглашенных экзитполов, довольны результатом, но до конца не удовлетворены", — приводит слова Медведчука РИА Новости.

По его словам, кампания, которая велась против партии, "была очень грязной и циничной".

Политик заявил также, что его партия будет заниматься восстановлением мира и экономики в стране. Он пообещал, в частности, "кардинальные изменения экономического курса, улучшение уровня благосостояния, построение успешной страны".

Со своей стороны, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко выразил уверенность в том, что с новым составом парламента Украина станет мирной страной. "Мы вторая по величине политическая сила, мы будем залогом того, что это произойдет", — цитирует его слова ТАСС. Бойко пообещал, что "все люди в ближайшее время почувствуют облегчение".

Еще один сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия будет помогать тем политическим силам, которые стремятся к установлению мира в Донбассе.