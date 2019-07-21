"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо"

Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1. При этом динамовцы большую часть матча играли в большинстве.

Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров получил первую желтую карточку уже на третьей минуте. На 36 он же был предупрежден во второй раз и был вынужден покинуть поле. Так динамовцы получили численное преимущество. Но воспользоваться им никак не получалось. Прекрасно играл вратарь "Рубина" Юрий Дюпин.

"Рубин" не только отсиживался в обороне. Гости порою проводили острые контратаки, и только мастерство Антона Шунина спасало ело-голубых. Но все же динамовцы смотрелись предпочтительней. В конце встречи хозяева поля пошли всей командой забивать победный мяч и просчитались. Казанцы организовали быструю вылазку. Бека Микелтадзе выскочил к воротам Шунина, обыграл голкипера и отправил мяч в сетку. "Динамо" не успело начать с центра поля – 0:1.

"Рубин" одержал сенсационную победу. Казанцы набрали четыре очка. Столько же у "Ростова", "Спартака", "Арсенала" и "Локомотива". У "Динамо" пока одно очко в двух встречах.