Партия Вакарчука рассматривает вопрос о коалиции с Порошенко и Тимошенко

Разговоры о формировании коалиции в новой Верховной раде Украины нужно задавать после появления результатов голосования, когда будет понятна конфигурация всех сил в парламенте и будут очерчены пункты коалиционного соглашения, заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Потому что, напомню вам, коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность, и которые они считают правильными для изменений в стране", — заявил Вакарчук, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с тем член партии "Голос" Ярослав Юрчишин не исключил проведения переговоров с партиями экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина".

"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые отстаивают интересы оккупанта. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Вакарчука обсудить вопрос о создании коалиции в Верховной раде.

Говоря о первоочередных планах партии "Голос", Вакарчук сообщил, что в новом составе украинского парламента его политсила займется в первую очередь законом о демонополизации СМИ, очищением судебной системы и снятие депутатской неприкосновенности.

"Депутаты должны спуститься с небес на землю и начать жить, как обычные люди — ходить на работу, не прогуливать, совестно выполнять свои обязательства и знать, что индульгенции в виде неприкосновенности у них не будет", — подчеркнул Вакарчук. Он добавил, что партия "Голос" пришла в политику надолго.

Согласно данным экзитполов, на выборах в Верховную раду по партийным спискам пятипроцентный барьер преодолевают пять политических сил, партия "Голос" набирает от 6-6,5 процента.