Экзитполы: в Раду проходит пять партий

По данным экзитполов, в Верховную раду Украины проходит пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Явка составила около 50 процентов, но цифры постоянно меняются — пока ЦИК обработал данные примерно в 50 округах, а всего их 199, сообщает "Россия 24". Но уже ясно: активно голосовал восток Украины — это, например, Луганская и Донецкая области. В то же время на западе на участки шли неохотно, это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области.

МВД Украины получило более 1 тысячи 700 сообщений о нарушениях. Чаще всего жалобы приходили из Днепропетровской и Донецкой областей, а также из Киева. Кроме того, МВД открыло более 40 уголовных дел. 23 из них связаны с незаконным использованием избирательного бюллетеня, шесть — с подкупом избирателей, еще пять открыты по факту "препятствования осуществлению избирательного права".

Владимир Зеленский назвал приоритетом для "Слуги народа" прекращение конфликта в Донбассе, Виктор Медведчук, в свою очередь, пообещал поддержать все мирные инициативы президента. Петр Порошенко пообещал в Раде остановить "реванш пророссийских сил", а Юлия Тимошенко заявила, что лишь ее партия имеет стратегию и "пошаговый план" госстроительства.