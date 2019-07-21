Суд приговорил женщину к штрафу в $1000 за копирование чатов в телефоне мужа

В Арабских Эмиратах женщина, пытающаяся разоблачить мужа-изменщика, была приговорена к штрафу в три тысячи дирхамов (около тысячи долларов).

Муж узнал, что она копировала сообщения из его телефона, и обратился в суд, обвинив благоверную в нарушении частной жизни. Суд в Рас-эль-Хайме хоть и назначил штраф, но дело в прокуратуру направил, требуя допросить неверного супруга и разлучницу.

Защита настаивала, что копирование было вынужденной мерой. Это требовалось для суда, передает РИА Новости.