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21 июля 201922:25

Тренер бухарестского "Динамо" перенес сердечный приступ во время матча

Twitter/Emanuel Rosu

Едва не завершился трагедией матч второго тура чемпионата Румынии между бухарестским "Динамо" и "Университатей". Тренер "Динамо" Эуджен Нягоэ потерял сознание во время встречи.

В первом тайме при счете 0:0 Нягоэ схватился за сердце и упал. Матч был прерван, а 51-летний специалист был срочно госпитализирован. В карете скорой помощи у него остановилось сердце. Но благодаря грамотным реанимационным мероприятиям врачам удалось спасти Нягоэ. Тренер был госпитализирован. Сейчас его жизнь вне опасности.

Эуджен Нягоэ, в прошлом футболист "Университати" и венгерского "Ференцвароша", возглавил "Динамо" во время летнего перерыва. Ранее Нягоэ тренировал ряд румынских и кипрских клубов, а так же работал в Саудовской Аравии.

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