По делу о пропаже россиянок в Мюнхене арестован подозреваемый

Полиция Германии арестовала подозреваемого по делу об исчезновении двух россиянок в Мюнхене — это супруг пропавшей женщины. В отношении подозреваемого ранее был выдан ордер на арест, пишет ТАСС.

41-летняя Мария Герзуцки и ее дочь Татьяна, проживающие в Германии, собрались поехать по магазинам в прошлую субботу, 13 июля. О своих планах сообщили друзьям. С тех пор их никто не видел. Им невозможно дозвониться, телефон Татьяны выключен. В полиции не исключают версию убийства или насильственных действий в отношении россиянок.

На сайте германской полиции просят тех, кто видел Марию и Татьяну или знает об их местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.