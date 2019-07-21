Metallica на концерте в Москве исполнила "Группу крови" Цоя

Во время выступления на концерте в Москве американская метал-группа Metallica исполнила композицию Виктора Цоя “Группа крови”. Музыканты спели на русском языке. Фанаты с энтузиазмом подхватили песню.

Видео концерта, данного ветеранами хэви-метала 21 июля в Лужниках в рамках тура WorldWired Tour, появилось на YouTube.

Песня Цоя “Группа крови” впервые была представлена в 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба. Сначала ее приняли неоднозначно, однако затем композиция стала культовой.