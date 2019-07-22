Умер генеральный директор МАГАТЭ

В 72 года скончался генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Ранее в "Интерфакс", ссылаясь на источники, сообщили, что генеральный директор организации досрочно сложит свои полномочия. Предварительно такая информация должна была быть озвучена официально в понедельник, 22 июля. По словам источника, отставка Амано связана с его проблемами по здоровью.

О смерти генерального директора Международного агентства по атомной энергии сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации. "Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", — отмечается в сообщении.