У Маурицио Сарри наметился конфликт с Криштиану Роналду

Новый тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рискует испортить отношения с главной звездой чемпионов Италии Криштиану Роналду. Португалец был недоволен своей заменой в товарищеском матче с английским "Тоттенхэмом".

В воскресенье "Ювентус" проводил товарищеский матч с "Тоттенхэмом" и проиграл 2:3. Решающий мяч ударом с центра поля забил капитан "шпор" Гарри Кейн. Но главным событием встречи стали разногласия между Сарри и Роналду.

Тренер заменил португальца на 63 минуте. Криштиану с неохотой покинул поле, а затем что-то резко высказал Сарри. После чего Роналду скрылся в раздевалке. Специалисты расценили инцидент, как начало конфликта внутри команды.