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22 июля 201905:31

"Сказочник" Порошенко, "шаурмдог" Тимошенко, "соус" Вакарчук: Рада готовится к новому заезду

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что фракция в Верховной раде в полном составе поддержит отмену депутатской неприкосновенности. Ранее провести такую реформу обещал Владимир Зеленский. Подробнее о том, как проходила избирательная кампания на Украине, рассказывает корреспондент телеканала "Россия 24" Елена Ерофеева.

Слуга народа заходит с юмором. Новый ролик от "Квартала 95" на злобу дня. В предвыборной афише – и клоуны, и фокусы. На политической арене — уже отточенные номера.

Его представляют на американский манер. Вместо приставки "экс" — порядковый номер: пятый. За 60 дней без президентства Порошенко открывает новую партию на развалинах старой. В украинскую моду входит слово "реванш". Он объявляет себя парламентским спецназом и отправляется во Львов. Охрана бережет его от женских рук. Взрослые его еще не забыли, дети уже не помнят.

Порошенко, скорее, сказочник. Пять лет кормил украинский народ небылицами. Он до сих пор не может остановиться.

"Мы можем либо продолжить европейский путь, либо развернуть страну в Российскую империю. Это то, что хочет оппозиционная платформа", — говорит бывший президент Украины Петр Порошенко.

Чтобы добавить политического веса, он летит в Страсбург — на встречу со старыми друзьями Украины. Но в Европопарламент его не приглашали, встречи с ним не планировали и в зал заседаний не пустят — только на галерку.

Виктора Медведчука европейцы позвали сами. С монополией "партии войны" на информацию покончено. Это раньше здесь прислушивались только к Порошенко. А он призывал идти к миру совсем не мирным путем.

"Их интересовало усиление и продолжение санкций в отношении России. Они видели в этом путь к миру на Украине. Никто кроме нас, кроме украинцев, мир на Украине установить не может", — объясняет председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

За круглым столом Медведчук изложил детали своего плана, как закончить войну в Донбассе. Он предлагает создать автономию и закрепить это в конституции Украины, то есть сначала вернуть людей.

У партии Зеленского такого в планах нет. Да и сама партия виртуальна. Их главный ресурс — уже избранный президент. Он ездит по стране и устраивает показательные порки чиновников. И резко отталкивает министра обороны — Семен Полторак мешает ему поговорить. "Черную метку" получает и Парубий, отказавшись созвать внеочередное заседание Рады.

"После его последнего выступления я не вижу смысла продолжать разговор. Мы будем говорить с другим парламентом", — подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

На несостоявшееся заседание пришла только Тимошенко со своей "Батькивщиной". Юлия Владимировна метит в премьеры. Ей без поддержки Зеленского никак нельзя. Для своей будущей роли в украинской политике она находит новый образ — сосиска в лаваше. Закрутить с молодыми политиками — микс новаций и традиций. Осталось понять, кто лаваш, а кто-сосиска.

В качестве соуса могли бы подать "Голос" Вакарчука. Но у партии нет шансов. Он резво начал на музыкальной харизме, но вдруг пошел ко дну — в вопросах политики музыкант плавает. Вакарчук критикует всех, но в его программе — одна вода: дает бесплатные концерты, сажает европейские елки, за переговоры с Россией тоже предлагает сажать на 15 лет. Чтобы слова не перепутать, зачитывает по бумажке.

"Люди, которые подрывают независимость Украины и продают ее в Россию, — государственные преступники", — заявляет лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

В государственные преступники он уже записал Виктора Медведчука и Юрия Бойко — политиков, которые выступают за диалог и с Европой, и с Россией.

"Сегодня Российская Федерация имеет товарооборот с ЕС больше 200 миллиардов — это в 6 раз больше, чем мы. Нам необходимо увеличить поставку товаров и в ЕС. Одновременно очень важно восстановить рынок России", — комментирует ситуацию сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Предварительный партийный расклад может выглядеть так: партия "Слуга народа" занимает как минимум 100 мест в Верховной раде. "Оппозиционная платформа — За жизнь" — до 30. "Европейская солидарность" Порошенко и "Батькивщина" Тимошенко — по 20 кресел, не больше.

Главная интрига выборов — результаты в мажоритарных округах. От этого будет зависеть, получит ли Зеленский монопартийное большинство в парламенте или придется договариваться.

"Тимошенко ставится премьером. Для чего? Чтобы она первый год весь этот негатив, все проблемы на себя собрала. А потом ее можно выгнать — типа завалила работу — и поставить своего человека. Очень удобно", — объясняет политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Олег Ляшко с депутатским мандатом прощается, но все равно доигрывает. Во Львовскую область завозит грузовик бесплатных баклажанов — народ сбегается. На птицефабрике осваивает навыки укладчика яиц. На рынке выбирает нижнее белье — отечественное, за 45 гривен.

Теперь Ляшко может остаться без штанов: его партия едва наберет 2 процента. А ведь он зарабатывал своим мандатом. Обслуживал украинских олигархов. Последнее время работал на Порошенко. Теперь радикал безработный. Верховная рада готовится к новому заезду.

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