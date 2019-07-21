"Зенит" увез три очка из Сочи

Второй тур чемпионата России по футболу завершился в Сочи, на олимпийском стадионе "Фишт". Новичок премьер-лиги "Сочи" принимал чемпиона страны "Зенит". Гости одержали победу с результатом 2:0.

"Сочи", в рядах которого выступало немало бывших футболистов "Зенита", постарался дать бой чемпиону. Но преимущество гостей, в стартовом составе которого не оказалось Артема Дзюбы, обозначилось довольно быстро. А на 30 минуте оно материализовалось в гол Сердара Азмуна.

Нападающий "Зенита" ворвался в штрафную южан, обыграл вратаря Николая Заболотного и был сбит Иваном Миладиновичем. Сам же пострадавший реализовал 11-метровый. После этого игра стала более открытой. Не изменилась картина и после перерыва.

Один только новичок "Зенита" Алексей Сутормин мог забить три мяча, но ушел с поля без гола. Опасно били по воротам Заболотного и его товарищи. "Сочи" не оставался в долгу и тоже не раз был близок к успеху.

Все вопросы о победителе снял полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев на 88 минуте. Помогли ему отличиться вышедший на замену Юрий Жирков и Артем Дзюба. В уже добавленное время Дуглас Сантос мог забить третий гол, но мяч после удара питерского бразильца пролетел над перекладиной.

"Зенит" выиграл 2:0, набрал 6 очков и расположился на втором месте вслед за "Уралом". "Сочи" проиграл обе встречи, не забив при этом ни одного мяча.