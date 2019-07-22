Тема:

Ситуация на Украине 30 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
22 июля 201903:18

Партия Петра Порошенко лидирует на выборах в Раду на избирательных участках за рубежом

EPA

На выборах в парламент на зарубежных избирательных участках лидирует партия экс-президента Украины Петра Порошенко (30,31 процента голосов). Это следует из данных ЦИК после обработки 72,54 процента протоколов.

На втором месте – партия нынешнего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 27,18 процента голосов. Третье место занимает партия Святослава Вакарчука "Голос" (18,9 процента) и далее – партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" (4,61 процента), передает РИА Новости.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины прошли в воскресенье, 21 июля. По данным национального экзитпола, в парламент проходят пять партий – партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (43,5 процента), за ней следует "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5 процента), третье место – у партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко (8,1 процента). Также в Раду проходят партии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1 процента) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6 процента). Официальные результаты выборов в парламент будут обнародованы ЦИК в срок до 5 августа.

Ранее по теме

Сейчас

23:33

ЦИК: партия "Слуга народа" вышла в лидеры

23:01

Metallica на концерте в Москве исполнила "Группу крови"

20:04

Украина: выборы завершились, появились экзитполы

19:21

Идлиб: армия уничтожила боевиков и их технику

18:45

В США столкнулись два самолета Southwest Airlines

18:15

Бердымухамедов жив

18:10

Против гонконгских протестующих применили газ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Выборы на Украине: расклад мест в Раде и проект коалиции

Выборы на Украине: расклад мест в Раде и проект коалиции

1 час назад
Кастрюля вместо сейфа, обморок, съеденный бюллетень и другие курьезы на выборах в Раду

Кастрюля вместо сейфа, обморок, съеденный бюллетень и другие курьезы на выборах в Раду

1 час назад
Пентагон обвинил авиацию Венесуэлы в агрессивном поведении

Пентагон обвинил авиацию Венесуэлы в агрессивном поведении

2 часа назад
В Краснодаре количество подтопленных дождем территорий достигло 29

В Краснодаре количество подтопленных дождем территорий достигло 29

2 часа назад
Metallica на концерте в Москве исполнила "Группу крови" Цоя

Metallica на концерте в Москве исполнила "Группу крови" Цоя

4 часа назад
Экзитполы: в Раду проходит пять партий

Экзитполы: в Раду проходит пять партий

5 часов назад
Путин показал Лукашенко Валаам

Путин показал Лукашенко Валаам

6 часов назад
Зеленский готов выполнять обещания и говорить с российскими журналистами

Зеленский готов выполнять обещания и говорить с российскими журналистами

6 часов назад
МВД Украины завело более 40 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах

МВД Украины завело более 40 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах

3 часа назад
Трамп пытается избавиться от ярлыка расиста и воюет с всадницами апокалипсиса

Трамп пытается избавиться от ярлыка расиста и воюет с всадницами апокалипсиса

6 часов назад
После общения с жителями Тулуна Путин жестко поговорил с властями

После общения с жителями Тулуна Путин жестко поговорил с властями

7 часов назад
Орешкин рассказал о российско-белорусской интеграции и экономическом "взрыве"

Орешкин рассказал о российско-белорусской интеграции и экономическом "взрыве"

8 часов назад
Перемирие в Донбассе: ВСУ бьют прямо по жилым домам

Перемирие в Донбассе: ВСУ бьют прямо по жилым домам

7 часов назад
"Похороненный" некоторыми СМИ Бердымухамедов поздравил медиков

"Похороненный" некоторыми СМИ Бердымухамедов поздравил медиков

8 часов назад
Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

13 часов назад
Люстрация, русофобия и дефицит интеллекта: чем запомнится Рада восьмого созыва

Люстрация, русофобия и дефицит интеллекта: чем запомнится Рада восьмого созыва

6 часов назад
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

9 часов назад
Бандформирования обстреляли из минометов окрестности сирийского города Хама

Бандформирования обстреляли из минометов окрестности сирийского города Хама

1 час назад
"Победа" будет летать в Египет и продавать туда туры

"Победа" будет летать в Египет и продавать туда туры

2 часа назад
Основатель партии "Самопомощь" ушел в отставку после провала на выборах

Основатель партии "Самопомощь" ушел в отставку после провала на выборах

3 часа назад
Партия Вакарчука рассматривает вопрос о коалиции с Порошенко и Тимошенко

Партия Вакарчука рассматривает вопрос о коалиции с Порошенко и Тимошенко

5 часов назад
Тимошенко высказалась по коалиции

Тимошенко высказалась по коалиции

6 часов назад
Во главе Украины могут оказаться два артиста

Во главе Украины могут оказаться два артиста

6 часов назад
Российские С-400 в Турции: Трамп в панике, Вашингтон в истерике

Российские С-400 в Турции: Трамп в панике, Вашингтон в истерике

6 часов назад
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины

Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины

6 часов назад
Орешкин ответил на вопросы о ссорах с ЦБ, "Дружбе" и Трампе

Орешкин ответил на вопросы о ссорах с ЦБ, "Дружбе" и Трампе

7 часов назад
Польша потратит на Т-72 почти полмиллиарда долларов

Польша потратит на Т-72 почти полмиллиарда долларов

7 часов назад
У бойца Олейника двойной перелом ноги

У бойца Олейника двойной перелом ноги

7 часов назад
"Локомотив" взял верх над новичком премьер-лиги "Тамбовом"

"Локомотив" взял верх над новичком премьер-лиги "Тамбовом"

9 часов назад
Абэ анонсировал конец премьерства и высказался по мирному договору

Абэ анонсировал конец премьерства и высказался по мирному договору

10 часов назад
"Ростов" возмущен судейством, "Спартак" – избиением болельщиков

"Ростов" возмущен судейством, "Спартак" – избиением болельщиков

10 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года

10 часов назад
"Проблема" Зеленского ужаснула Скабееву

"Проблема" Зеленского ужаснула Скабееву

11 часов назад
Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха

Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха

15 часов назад
Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие". Фотолента

Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие". Фотолента

15 часов назад
Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

16 часов назад
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

20.07.2019 00:13
Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

19.07.2019 17:13
Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

19.07.2019 15:30