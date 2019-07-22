Партия Петра Порошенко лидирует на выборах в Раду на избирательных участках за рубежом

На выборах в парламент на зарубежных избирательных участках лидирует партия экс-президента Украины Петра Порошенко (30,31 процента голосов). Это следует из данных ЦИК после обработки 72,54 процента протоколов.

На втором месте – партия нынешнего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 27,18 процента голосов. Третье место занимает партия Святослава Вакарчука "Голос" (18,9 процента) и далее – партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" (4,61 процента), передает РИА Новости.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины прошли в воскресенье, 21 июля. По данным национального экзитпола, в парламент проходят пять партий – партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (43,5 процента), за ней следует "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,5 процента), третье место – у партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко (8,1 процента). Также в Раду проходят партии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1 процента) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6 процента). Официальные результаты выборов в парламент будут обнародованы ЦИК в срок до 5 августа.