В Иркутской области перевернулась скорая помощь, погибла беременная женщина

В Иркутской области перевернулась машина скорой помощи. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

Как уточняется, авария произошла в Качугском районе вечером в воскресенье, 21 июля. Водитель скорой во время транспортировки беременной пациентки в больницу не справился с управлением, в результате машина перевернулась. Женщина погибла, фельдшер получил травмы, передает агентство "Интерфакс".

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту случившегося.