Бандформирования обстреляли из минометов окрестности сирийского города Хама

В ночь на понедельник, 22 июля, бандформирования обстреляли из минометов западные окрестности провинциального центра Хама, расположенного в 220 километрах от Дамаска. Такие данные сообщает правительственная телестанция "Аль-Ихбария". Как уточняется, разрывы снарядов в районе города Масъяф ошибочно приняли за авиационные удары.

Ранее СМИ сообщили, что средства ПВО армии САР отражают ракетные удары по Масъяфу.

13 апреля текущего года ВВС Израиля атаковали военные объекты, расположенные в окрестностях этого города, напоминает ТАСС. В том числе был нанесен удар по ракетному складу бойцов "Хезболлах", воюющих на стороне правительственных войск.