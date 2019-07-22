Основатель партии "Самопомощь" ушел в отставку после провала на выборах

Основатель партии “Самопомощь” Андрей Садовой ушел в отставку после провала на выборах в Раду. Его партия, созданная в 2013 году, набрала менее двух процентов голосов.

Садовой одновременно является мэром Львова. Он отметил, что очень трудно совмещать эти две должности, передает РИА Новости. “Моя работа — это мэр Львова”, — решил политик. Он отметил, что это “нормальный демократический принцип” — руководитель, не приведший партию к победе, должен покинуть пост.

“Самопомощи” предстоит избрать нового лидера. Его имя пока не называется. Садовой останется членом партии.

Комментируя провал на выборах, Садовой заявил, что его партия говорила правду, а она не всегда нравится. “Мы не учли определенные тренды”, — признал он.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля. По данным на 0:26 по Москве обработано 1,94 процента бюллетеней. Партия “Слуга народа” лидирует с 38,86 процентами голосов. Следом идут “Батькивщина” (10,60 процентов) и “Европейская солидарность” (9,15 процентов).