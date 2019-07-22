В Краснодаре количество подтопленных дождем территорий достигло 29

В Краснодаре из-за затяжного дождя количество подтопленных дорог и придворовых территорий жилых домов увеличилось до 29. Такие данные сообщили СМИ представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как уточняется, в Краснодаре в воскресенье, 21 июля, с утра шел сильный дождь. В результате были подтоплены местный рынок, парковки крупных торговых центров, дворы жилых комплексов, движение трамваев затруднено. По некоторым улицам невозможно проехать на автомобилях с низким клиренсом, передает ТАСС.

Как уточняется в сообщении МЧС, уровень воды составлял 10-20 сантиметров.

В настоящее время в городе работают 23 единицы водооткачивающей техники. Максимум выпавших осадков приходится на Краснодар – 46 миллиметров. Но норма не превышена, она составляет порядка 100 миллиметров.

В результате восьмичасового дождя наиболее сложная ситуация в городе сложилась в районе Гомельской и Московской улиц, там зафиксированы сильные подтопления. В разных микрорайонах города ликвидируют подтопления уже по 40 заявкам. На местах ЧП работают 18 единиц специальной техники.

По информации ГУ МЧС Краснодарского края, 21 и 22 июля в регионе действует экстренное предупреждение из-за непогоды.