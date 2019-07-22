Пентагон обвинил авиацию Венесуэлы в агрессивном поведении

Южное командование Вооруженных Сил США заявило, что самолет Су-30 ВС Венесуэлы агрессивно преследовал самолет-разведчик ЕР-3, принадлежащий ВВС США. На своей странице в социальной сети Facebook Пентагон опубликовал видео перехвата самолета США венесуэльским истребителем Су-30.

Истребители были подняты в воздух, чтобы установить принадлежность самолета и сопроводить по своему воздушному пространству. США сочли такое поведение агрессивным и отметили, что Су-30 подверг опасности экипаж и самолет.

21 июля Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в нарушении воздушного пространства, напоминает газета "Известия". Самолет зафиксировали в 9:52 по местному времени (16:52) по времени Москвы. Он следовал в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса) с северо-запада Карибского моря.

С января текущего года политическая ситуация в Венесуэле остается крайне напряженной. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его "легитимность" признали Соединенные Штаты Америки, Канада, Гватемала и другие страны.

Николас Мадуро, назвав произошедшее попыткой государственного переворота, разорвал дипломатические отношения с США.

Ситуация в Венесуэле вновь обострилась 30 апреля. Возобновились акции протестов и столкновения оппозиции с сотрудниками правоохранительных органов. Гуайдо обратился к сторонникам с призывом завершить процесс свержения Мадуро, но попытка госпереворота не удалась.